Genova. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle partite di domenica 8 dicembre, il giudice sportivo ha squalificato sette calciatori del girone B di Promozione.

Mohammed El Atiki (Vallescrivia) è stato squalificato per tre gare in quanto espulso perché “dopo essere stato sostituito, usciva dal rettangolo di gioco, posizionandosi dietro un assistente arbitrale e profferendo, nei suoi confronti, espressioni gravemente irriguardose ed un’altra, per di più nella propria lingua d’origine col probabile intento di evitarne la scoperta del significato, di stampo discriminatorio. Veniva, poi, allontanato da un proprio dirigente”.

Cherif Watara (Little Cub James) è stato fermato per tre partite.

Una giornata di squalifica è stata comminata a Nicolò Campagni (Canaletto Sepor), Federico Bacigalupo, Daniele Martino (Real Fieschi), Andrea Cardini e Luca Norrito (Vallescrivia).

Ammenda di 150 euro alla Goliardicapolis “per aver consentito l’ingresso nell’area riservata ad una persona non presente in distinta, la quale, a fine gara, aggrediva verbalmente il direttore di gara, mentre egli si recava nel proprio spogliatoio. Tale persona asseriva di essere il direttore generale della società e continuava nel proprio atteggiamento, invitando l’arbitro a zittirsi e ad entrare nel proprio spogliatoio per il proprio bene, rifiutando di fornirgli il proprio documento d’identità ed allontanandosi, poi, velocemente, borbottando. Alla richiesta del direttore di gara all’allenatore della società di avere un documento della predetta persona, costui affermava di non essere a conoscenza delle sue generalità (sanzione aggravata per il comportamento omissivo tenuto dal sedicente dirigente)”.

Fissato il recupero della partita tra Colli Ortonovo e Marassi: verrà giocata domenica 5 gennaio alle ore 15.

La classifica marcatori dopo 13 giornate:

16 reti: Mosto (Real Fieschi)

8 reti: Rizzo (Golfo Paradiso PRCA), Lunghi (Cadimare)

6 reti: Costa (Canaletto Sepor), Massaro (Golfo Paradiso PRCA), Verona (Colli Ortonovo), Paoletti (Sammargheritese), G. Esposito (Forza e Coraggio), S. Ghiglia (Marassi), Nicolini (Don Bosco Spezia)

5 reti: Monticone (Golfo Paradiso PRCA), Pintus (FC Bogliasco), L. De Martini (Goliardicapolis), Marasco (Levanto), Cupini (Cadimare), Alvisi, Corvi Dallara (Forza e Coraggio), Vaccaro (Vallescrivia)

4 reti: Amorfini (Forza e Coraggio), Maggiore (Don Bosco Spezia), Salano (Sammargheritese), Leonini (Magra Azzurri), A. Naclerio (Valdivara 5 Terre)

3 reti: Natale (Forza e Coraggio), Giannini (Cadimare), Marte Rosario (Canaletto Sepor), L. Corallo (Little Club James), Vulpes (Marassi), Tosonotti (Vallescrivia), Gambarelli, Cannella (Sammargheritese), Mura, Gatto (Goliardicapolis), Ronconi (Real Fieschi), Bianchino (FC Bogliasco)

2 reti: Rodriguez, Poli, Becci (Canaletto Sepor), Bolla, Degano (Valdivara 5 Terre), Mazzolini, Matranga, Vicini, Cardini, Molon, Fassone (Vallescrivia), Stradi, Bondelli, A. Raso (Marassi), Barilari, Righetti, Nicora, Mozzachiodi (Levanto), Sighieri, Siciliano (Goliardicapolis), Romiti, Cariati, Valentini (Magra Azzurri), Cuccolo, Pesare (Forza e Coraggio), Crosetti, Alarcon, Sanni, Zaami (Little Club James), Seb. Agrifogli, Del Santo, A. Sarti (Cadimare), P. Oneto, Asimi, Ruffino (Real Fieschi), Panico, Bonelli, N. Lorenzini, N. Musetti (Colli Ortonovo), Cilia, Aprile (Golfo Paradiso PRCA)

1 rete: Pezzi, Maura, Masi (Golfo Paradiso PRCA), Leto, Maisano, Ricci (Vallescrivia), Olanda, Robotti, Stefanzl (Marassi), A. Bertagna, Pannone (Cadimare), Romano, Rezzano, Tuvo (Levanto), Cimieri, S. De Ferrari, Cappelletti, Bosio, Allocca (FC Bogliasco), Bosetti, Larizza, Mortola, Gallio, Musante (Sammargheritese), Selva (Real Fieschi), Marozzi, A. Antonelli, D’Ascanio, J. Antonelli, Campagni, Bagnoli, Caneri (Canaletto Sepor), Gonano, Nardo (Little Club James), Condemi, M. Naclerio, Simonini, Abdoullie Barrow, Bertonati, Ciuffardi, Vanacore (Valdivara 5 Terre), Montani, Pellegri, Salamina, Atzeni, Morettini, Casassa (Magra Azzurri), Scarantino, Cristiani, Ferrando, Bennati (Goliardicapolis), Raggi, Ferdani, Ibba, Bertocchi, M. Valletta (Don Bosco Spezia), Vacchino, Ceccarelli, N. Cucurnia, Mancuso, Cucurnia (Colli Ortonovo), Stella (Forza e Coraggio)

Autoreti: 1 Allocca (pro Goliardicapolis), Bondelli (pro Valdivara 5 Terre), M. Naclerio (pro Golfo Paradiso PRCA)