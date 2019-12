Genova. Questa settimana sono dieci i calciatori del girone B di Promozione squalificati dal giudice sportivo.

Seyed Nader Moussavi (Cadimare) e Danilo Criscuolo (Sammargheritese) sono stati fermati per due turni.

Stefano Gambino, Andrea Bonelli (Colli Ortonovo), Pietro Peragallo (Sammargheritese), Federico Stella (Forza e Coraggio), Mirko Canepa (Golfo Paradiso PRCA), Gabriel Agro, Alex Sassarini e Gennaro Marasco (Levanto) sono stati squalificati per un turno.

Fabrizio Parodi, allenatore del Little Club James, è stato squalificato per due gare.

Inibizione fino al 23 gennaio per due dirigenti del Real Fieschi: Andrea Levaggi, che “si posizionava dietro un assistente arbitrale, assieme al proprio dirigente accompagnatore ufficiale, già allontanato dal terreno di gioco, profferendo espressioni ingiuriose nei confronti del predetto assistente arbitrale e della terna e lanciando, inoltre, al predetto assistente arbitrale una moneta da 10 centesimi, che sfiorava un orecchio dello stesso; sanzione aggravata per il ruolo ricoperto”, ed Andrea Rei, “allontanato per essersi alzato dalla panchina ed essere entrato indebitamente sul terreno di gioco, per protestare avverso una decisione arbitrale, lanciando un pallone sul terreno di gioco e profferendo espressioni ingiuriose nei confronti della terna; dopo l’allontanamento si posizionava dietro un assistente arbitrale, assieme al proprio presidente, profferendo espressioni ingiuriose nei confronti del predetto assistente arbitrale e della terna; sanzione aggravata per il ruolo ricoperto”.

Mauro Mirco Montaldo, dirigente del Little Club James, è stato inibito fino al 26 dicembre.

Ammenda di 100 al Real Fieschi “per il comportamento tenuto dal proprio Presidente e dal proprio dirigente accompagnatore ufficiale, già allontanato dal terreno di gioco, nei confronti della terna ed, in particolare, di un assistente arbitrale”.

Il Colli Ortonovo è stato multato di 75 euro “per il comportamento dei propri sostenitori in campo avverso che, per tutta la durata del primo tempo, rivolgevano ripetute espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara”.

La classifica marcatori dopo 14 giornate:

17 reti: Mosto (Real Fieschi)

10 reti: Rizzo (Golfo Paradiso PRCA)

8 reti: Lunghi (Cadimare)

7 reti: Massaro (Golfo Paradiso PRCA), Costa (Canaletto Sepor)

6 reti: Leonini (Magra Azzurri), Monticone (Golfo Paradiso PRCA), Verona (Colli Ortonovo), Paoletti (Sammargheritese), Alvisi, G. Esposito, A. Naclerio (Forza e Coraggio), S. Ghiglia (Marassi), Nicolini (Don Bosco Spezia)

5 reti: Amorfini (Forza e Coraggio), Pintus (FC Bogliasco), L. De Martini (Goliardicapolis), Marasco (Levanto), Cupini (Cadimare), Corvi Dallara (Forza e Coraggio), Vaccaro (Vallescrivia)

4 reti: Marte Rosario (Canaletto Sepor), Vulpes (Marassi), Maggiore (Don Bosco Spezia), Salano (Sammargheritese)

3 reti: Cuccolo, Pesare, Natale (Forza e Coraggio), N. Musetti (Colli Ortonovo), Nicora (Levanto), Stradi (Marassi), Giannini (Cadimare), L. Corallo (Little Club James), Tosonotti (Vallescrivia), Gambarelli, Cannella (Sammargheritese), Mura, Gatto (Goliardicapolis), Ronconi (Real Fieschi), Bianchino (FC Bogliasco)

2 reti: Rodriguez, Poli, Becci (Canaletto Sepor), Ronconi, Bolla, Degano (Valdivara 5 Terre), Mazzolini, Matranga, Vicini, Cardini, Molon, Maisano, Fassone (Vallescrivia), Bondelli, A. Raso (Marassi), Tuvo, Barilari, Righetti, Mozzachiodi (Levanto), Sighieri, Siciliano (Goliardicapolis), Romiti, Cariati, Atzeni, Valentini (Magra Azzurri), Crosetti, Alarcon, Sanni, Zaami (Little Club James), Seb. Agrifogli, Del Santo, A. Sarti (Cadimare), P. Oneto, Asimi, Ruffino (Real Fieschi), Panico, Bonelli, N. Lorenzini (Colli Ortonovo), Cilia, Aprile (Golfo Paradiso PRCA)

1 rete: Pezzi, Maura, Masi (Golfo Paradiso PRCA), Leto, Ricci (Vallescrivia), Olanda, Robotti, Stefanzl (Marassi), A. Bertagna, Pannone, Forieri (Cadimare), J. Romano, T. Romano, Rezzano (Levanto), Cimieri, S. De Ferrari, Cappelletti, Bosio, Allocca (FC Bogliasco), Bosetti, Larizza, Mortola, Gallio, Musante (Sammargheritese), Selva (Real Fieschi), Marozzi, A. Antonelli, D’Ascanio, J. Antonelli, Campagni, Bagnoli, Caneri (Canaletto Sepor), Gonano, Nardo, Matzedda, Rotela Pena (Little Club James), Condemi, M. Naclerio, Simonini, Abdoullie Barrow, Bertonati, Ciuffardi, Vanacore (Valdivara 5 Terre), Montani, Pellegri, Salamina, Morettini, Casassa (Magra Azzurri), Scarantino, Cristiani, Ferrando, Bennati (Goliardicapolis), Raggi, Ferdani, Ibba, Bertocchi, M. Valletta (Don Bosco Spezia), Vacchino, Ceccarelli, N. Cucurnia, Mancuso, Cucurnia (Colli Ortonovo), Stella (Forza e Coraggio)

Autoreti: 1 Allocca (pro Goliardicapolis), Bondelli (pro Valdivara 5 Terre), M. Naclerio (pro Golfo Paradiso PRCA)