Genova. Sono cinque i calciatori del girone A di Promozione fermati questa settimana dal giudice sportivo.

Lorenzo Crocilla, Alessandro Greco (Varazze Don Bosco), Paolo Tarantola (Taggia), Federico Tiola (Veloce) e Francesco Zito (Camporosso) sono stati squalificati per una gara.

Giacinto Zito, dirigente dell’Arenzano, è stato inibito fino al 26 dicembre.

La Loanesi San Francesco, oltre alla sconfitta per 3-0 a tavolino e 1 punto di penalizzazione, dovrà pagare una multa di 600 euro per non essersi presentata sul campo della Dianese e Golfo.

La classifica marcatori dopo 14 giornate:

11 reti: Akkari (Sestrese)

10 reti: Al. Salzone (Ventimiglia), Ventre (Ventimiglia), Lobascio (Serra Riccò)

9 reti: Anselmo (Sestrese), Daddi (Ceriale), Rossi (Praese)

7 reti: Romeo (Legino), Raiola (Celle Ligure), L. Baroni (Varazze Don Bosco)

6 reti: Calcagno (Veloce), Mehmetaj (Dianese e Golfo), Mancini (Arenzano)

5 reti: Zito (Camporosso), Sofia (Celle Ligure), Troiano (Arenzano), Costa (Via dell’Acciaio), Caredda (Ceriale), Perrone, F. Baroni (Varazze Don Bosco), Zunino (Bragno)

4 reti: Draghici (Serra Riccò), A. Rea (Ventimiglia), Angius, Bianchi (Arenzano), Chiarabini (Via dell’Acciaio), Szredi (Loanesi San Francesco), Celotto (Taggia), M. Raso, N. Morando (Praese), Casassa Vigna (Dianese e Golfo), Saporito (Varazze Don Bosco)

3 reti: Cisternino Palagano (Praese), Gagliardi, Craviotto (Varazze Don Bosco), G. Insolito, Badoino (Ceriale), Armango (Loanesi San Francesco), Rignanese (Legino), Trudu, Falsini (Via dell’Acciaio), Cascina (Camporosso), Ravoncoli, Fiuzzi, Miceli, Tarantola, Gambacorta (Taggia), Vejseli (Bragno)

2 reti: Torra (Bragno), Poggioli (Via dell’Acciaio), Lanzalaco (Arenzano), Mela (Loanesi San Francesco), Scappatura (Ventimiglia), Perego, Minardi (Praese), Core, Schirru (Legino), Rapetti, Giguet, Damonte (Veloce), An. Piombo (Celle Ligure), Fantoni (Ceriale), Angella (Varazze Don Bosco), G. Albanese (Serra Riccò)

1 rete: Sattin, Piroli, Ardinghi, Ansaldo, S. Rossi, Caramello, Zani, Bortolini, Di Sisto (Sestrese), Maida, Cosentino, Colombino, Zuloaga (Veloce), Orero, Ndao, Pozzati (Via dell’Acciaio), Altamore, Cosentino, Damonte, Favara (Celle Ligure), Tagliabue, Crocilla, Garetto, Rampini (Varazze Don Bosco), Rapetto, Brovida, Maia (Bragno), Salas Mendoza, Pinna, Di Molfetta, Tacchino, Sabor, Forte, Pavone (Praese), Lupi, Pirozzi, Burattini, Patrone (Arenzano), Codeglia, Cutellè, Gambacorta, El Kamli, Cuneo, Ferrigno, Gallo, Minghinelli, La Greca (Taggia), Stamilla, Crudo, T. Giunta, Tofanica, Calcopietro, Grifo, M. Luci, Truisi (Camporosso), Ferrero, Ennaouy, Ottolini, Rizzo (Serra Riccò), Avanzi, Tobia (Legino), Tselepis, Chariq, Martini, Mrahi (Dianese e Golfo), Antonelli, Sfinjari (Loanesi San Francesco), Bonifazio, Donà, Maxena, Dominici (Ceriale), Sparma, Gallo, Olivieri (Ventimiglia)

Autoreti: 1 Bonara (pro Dianese e Golfo), Minghinelli (pro Veloce), Costa (pro Sestrese), D. Giunta (pro Arenzano), L. Orero (pro Praese)