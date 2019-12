Sori. La Pro Recco vince a Sori l’ultima partita di campionato del 2019: il 24-6 al Telimar Palermo è l’undicesimo successo in altrettante gare e permette alla squadra allenata da Rudic di rimanere in vetta con 6 punti di vantaggio sulle inseguitrici, Brescia e Ortigia.

Bijac e Prian si dividono la porta (parte il croato nei primi due tempi) e i campioni d’Italia sono una macchina da gol. Segnano tutti i giocatori di movimento a disposizione di Rudic; il più prolifico è Luongo (nella foto), a bersaglio quattro volte; tre reti a testa per Figlioli, Velotto e Fondelli.

La Pro Recco tornerà in vasca già domani, lunedì 9 dicembre, alle 20,30 contro la Dinamo Tbilisi, a Novara, per la partita che chiude il girone di andata di Champions League.

Il tabellino:

Pro Recco – Telimar Palermo 24-6

(Parziali: 7-1, 6-1, 6-1, 5-3)

Pro Recco: Bijac, F. Di Fulvio 1, Mandic 2, Figlioli 3, Fondelli 3, Velotto 3, Renzuto 2, E. Di Somma 2, A. Ivovic 1, Dobud 1, Aicardi 2, S. Luongo 4, Prian. All. Rudic

Telimar Palermo: Washburn, Del Basso 2, Galioto, Di Patti, M. Zammit 1, Giliberti, Saric, Lo Cascio 2, Maddaluno, Draskovic, Migliaccio 1, Sansone. All. Quartuccio

Arbitri: Paoletti e Scappini

Note. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Pro Recco 2 su 5, Telimar 3 su 7 più 1 rigore fallito.