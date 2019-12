Pro Recco, giostra del gol a Novara: 24-9 alla Dinamo Tbilisi

Recco. Tutto facile a Novara per la Pro Recco che si sbarazza della Dinamo Tbilisi nell’ultima gara del girone di andata di Champions League: il 24-9 che matura alla Terdoppio vale il momentaneo sorpasso in testa alla classifica in attesa della sfida di sabato tra Osc e Ferencvaros.

Arte e pallanuoto nell’antipasto del match, con Massimo De Crescenzo, fratello di Paolo, ad omaggiare con tre sue opere mister Rudic e Revaz Chomakhidze, ex biancoceleste oggi guida della Dinamo Tbilisi.

In acqua la Pro Recco si diverte e per i georgiani la gara di Novara ben presto si trasforma in un incubo: otto minuti, otto gol, con le doppiette di Luongo, Di Fulvio e Filipovic impreziosite dalle singole di Mandic e Figlioli. Bijac (nella foto), ancora titolare, è spettatore non pagante nell’8-0 che chiude il tempo.

Il portiere croato si supera due volte in avvio di secondo quarto su Magrakvelidze e Baraldi, poi Ivovic e Figlioli portano la Pro Recco in doppia cifra. La prima gioia della Dinamo Tbilisi arriva dopo oltre 12 minuti: il gol di Jelaca è salutato con un boato anche dal pubblico di Novara. Al rigore di Rurua, la squadra allenata da Rudic risponde con altre tre reti, segnate da Filipovic, Di Somma e Mandic, che valgono il 13-2, passivo che Tsrepulia rende un po’meno amaro con il gol del 13-3 che accompagna le squadre al cambio campo.

Cambiano in porta i due mister, entrano Massaro e Shubladze, e il terzo parziale finisce in parità (4-4). Per la Pro Recco segnano Luongo e Ivovic su azione, Di Somma e Filipovic, al suo quarto gol, su rigore.

I biancocelesti non allentano il ritmo negli ultimi otto minuti, Fondelli scrive il suo nome sul tabellino con il gol del 18-7, Figlioli e Ivovic portano il punteggio sul 20-8. La rovesciata di Dobud, a metà tempo, strappa gli applausi convinti del pubblico. Luongo superstar nel finale, con altre due reti (cinque complessive) nel 24-9 che Mandic chiude con un bolide dei suoi.

“Il modo giusto per terminare questa prima fase di stagione – afferma mister Ratko Rudic -. Siamo partiti molto bene, poi abbiamo abbassato l’intensità e subito qualche gol di troppo. Nella fase conclusiva della gara abbiamo ripreso il filo e chiuso la partita nella maniera corretta”.

Il tabellino:

Pro Recco – Dinamo Tbilisi 24-9

(Parziali: 8-0, 5-3, 4-4, 7-2)

Pro Recco: Massaro, F. Di Fulvio 2, Mandic 3, Figlioli 1, Fondelli 1, E. Di Somma 2, S. Luongo 5, Buslje, A. Ivovic 3, F. Filipovic 2, Aicardi, Dobud 1, Massaro. All. Rudic.

Dinamo Tbilisi: Razmadze, Kavtaradze, Tsrepulia 1, Imnaishvili 1, Jelaca 4, Jakhaia 1, Bagaturia 1, Rurua 1, Magrakvelidze, Baraldi, Vapenski, Shubladze. All. Chomakhidze.

Arbitri: Dutilh-Dumas (Ned) e Ohme (Ger).

Note. Usciti per tre falli: Imnaishvili e Buslje nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pro Recco 9 su 12 più 2 rigori realizzati, Dinamo Tbilisi 5 più 9 più 1 rigore realizzato.

Clicca qui per consultare il tabellino dettagliato.