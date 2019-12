Primavera: Sampdoria-Napoli 2-1

Genova. Sembra che la musica sia cambiata… domenica scorsa sono arrivati tre punti pesanti a corroborare la classifica della Primavera blucerchiata, tanto più che vanno sommati agli atri tre presi il precedente week end, nel derby, contro il Genoa.

Una somma fatta solo di vittorie (cinque) e sconfitte (sette), perché di pareggi finora non si è visto nemmeno l’ombra, ma il fatto è positivo nell’era dei “tre punti”.

Contro il Napoli di Baronio, Cottafava ha utilizzato questi giocatori: Raspa; Angileri Veips, Obert (dall’83° Sabattini), Rocha; Siatounis (dal 60° Pompetti), Chrysostomou, Brentan; Yayi Mpie (dal 60° Balde), Prelec, D’Amico.

A disposizione: Avogadri, Ercolano, Casanova, Canovi, Trimboli, Bahlouli, Scaffidi, Boschini, Amado.

A metà del primo tempo, la gara si è messa in salita, causa un penalty concesso ai partenopei per un atterramento di Zedaka da parte di Angileri, con Vrikkis che ha freddato Raspa, preferito a Avogadri da mister Cottafava.

Nella ripresa, la porta del Napoli sembrava stregata, quando il portiere azzurro, prima ha tolto da sotto la traversa un bel tiro di D’Amico e poi si è ripetuto con l’appena subentrato Pompetti.

Come se non bastasse, ci si sono messi anche i pali a respingere i tiri Prelec e Siatounis, ma infine ci ha pensato il possente Nik (il migliore in campo) a “sverginare” la rete del Napoli. E sull’onda dell’entusiasmo, la rimonta è stata completata da Rocha, che ha segnato il 2-1, sfruttando una mischia in area, su corner. Prima del triplice fischio di chiusura match, Raspa ha ricompensato la scelta di Cottafava, disinnescando due volte gli attaccanti azzurri.

È fatta, la Samp ha quindici punti, è decima in classifica, con ancora da recuperare la partita con l’Inter.