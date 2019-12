Genova. Novembre si chiude con una sconfitta per il Cus Genova volley, la prima sul suolo di casa in questo campionato. La gara casalinga contro il Garlasco si è chiusa sul 3-1 per gli ospiti, che veleggiano in zona alta della classifica. Per il Cus una onorevole posizione a metà gruppo, in cerca della conferma della salvezza.

La squadra di Grotto ha dato comunque prova di un buon gioco e di grande carattere. Ceduto il primo parziale solo 27-25 al Garlasco, i genovesi si sono aggiudicati il secondo per 25-23. Dal terzo set, però, la maggior esperienza in categoria dei lombardi ha prevalso e i margini si son fatti via via più ampi.

Il racconto del match sulla pagina Facebook ufficiale della società è chiaro: “la partita era cominciata bene per i genovesi con un iniziale 5 a 0 nel primo set. Coach Grotto riconferma Ricceri in regia Gavazzi opposto, Colombini e Bettucchi di banda, Zappavigna e Fiore al centro e Alessandrini libero. Dopo lo shock iniziale Cardona e compagni reagiscono ma il primo set vede il Cus sempre avanti. Nel finale di parziale, però, alcuni errori di troppo della formazione di casa consentono a Garlasco di rientrare e passare avanti negli ultimissimi punti fino ad aggiudicarsi il set ai vantaggi. Secondo set combattutissimo. Le due squadre giocano punto a punto una buona pallavolo ed è il Cus a staccare il break decisivo nel finale chiudendo 25-23″.

La storia prosegue: “Si va uno pari e la partita sembra riaperta ma nel terzo set i biancorossi subiscono oltremodo la battuta avversaria non riuscendo quasi mai a ricostruire valide azioni di attacco. Garlasco sale di livello nei suoi elementi migliori e chiude il set agevolmente a suo favore. Quarto parziale ancora con i cussini in difficoltà sia in ricezione che in attacco. Grotto prova diversi cambi, inserendo Deleo Nonne e Louza e successivamente Assalino, ma il trend del set è a vantaggio dei lombardi con Cardona che va costantemente a punto e chiude con un muro vincente set e partita. Garlasco vince meritatamente con il suo opposto sugli scudi autore di 25 punti. Sottotono in alcuni momenti la prova dei biancorossi, che avrebbero però meritato qualcosa in più. Solo Gavazzi e Zappavigna sono apparsi in grado di perforare con efficacia l’ottima difesa lombarda serviti da Ricceri sempre preciso e reattivo“.

Sabato prossimo la sfida sarà con l’Alto Canavese, a Cuorgne. Con posizione analoga al Cus in classifica, promette di essere un match equilibrato, già importante per il futuro in classifica delle due società.