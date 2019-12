Premio ‘Cronista dell’anno’ a Origone, giornalista pestato a Corvetto: “Lo dedico a tutti i colleghi precari”

Genova. È stato un luogo simbolico, la “sala della trasparenza” della Regione Liguria, che è a disposizione dei giornalisti free lance genovesi, ad accogliere la presentazione di Cronaca di un anno di cronaca 4.0”, l’evento che ogni anno i giornalisti del Gruppo Cronisti Liguri organizziamo per raccontare l’anno che si è concluso visto dagli occhi di chi, ogni giorno, lavora alla ricerca di notizie. Un’edizione 4.0 perché, per la prima volta, l’annuario cartaceo è diventato uno strumento digitale, con video e fotografie.

“Abbiamo deciso di passare a una versione più innovativa – spiega Tommaso Fregatti, presidente del Gruppo Cronisti Liguri – per raccontare un anno che, per Genova, è stato carico di avvenimenti. Quest’anno, inoltre, abbiamo deciso di assegnare il premio “Cronista dell’anno” a Stefano Origone, il cronista di Repubblica che era stato coinvolto negli scontri di piazza Corvetto, e ci sembrava giusto ricordarlo”. Per questo, quindi, il direttivo del gruppo ha deciso di istituire il riconoscimento.

“È un premio che mi fa particolarmente piacere – ha spiegato Origone – perché è un riconoscimento che dedico anche ai tanti miei colleghi, spesso precari, che tutti i giorni sono in giro, per strada, per fare il nostro lavoro”.

Nel corso dell’incontro Fabio Azzolini, segretario del sindacato Assostampa Ligure , e il presidente dell’ordine dei giornalisti, Filippo Paganini, hanno tracciato il quadro di una situazione particolarmente complessa. A portare il saluto, oltre all’assessore alla cultura della Regione Liguria, Ilaria Cavo, Procuratore Aggiunto, Francesco Pinto, il Questore di Genova, Vincenzo Ciarambino, il comandante dei Carabinieri, Gianluca Feroce, il colonnello Maurizio Cintura, della Guardia di Finanza.