Genova. Colpaccio della Praese, che supera (3-1) il Varazze, alla seconda sconfitta consecutiva in tre giorni.

Nino Bevilacqua commenta, visibilmente soddisfatto la vittoria.

“Il risultato non è mai stato in discussione – afferma il ds – nonostante il fatto, che sino a venti minuti dalla fine eravamo sull’1-1… in campo c’è stata una sola squadra, attaccando sin dall’inizio, divorandoci tre reti nel primo tempo. Abbiamo iniziato la seconda frazione di gioco sempre alla ricerca del goal, che è arrivato grazie a Salas”.

“Il Varazze ha sfruttato al meglio una punizione (ndr, con Garetto), pareggiando le sorti del match, ma poi abbiamo avuto la bravura e la fortuna di trovare, nel giro di pochi minuti, due reti con Morando e Cisternino Palagano, che hanno indirizzato al gara a nostro favore”.

“Rimasti in dieci, a causa dell’assurda espulsione di Salas, non abbiamo corso nessun pericolo, sfiorando la quarta marcatura. La vittoria ci rilancia in campionato, peccato aver lasciato qualche punto per strada, che ci avrebbe permesso di stare agganciare alla zona alta della classifica, speriamo nel 2020 di continuare ad esprimerci come nella gara odierna”.