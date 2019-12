Genova. La Praese travolge (8-0) la Veloce, portando a casa tre punti importanti in chiave salvezza.

Il ds Nino Bevilacqua analizza il momento della squadra, allenata da mister Fabio Carletti.

“Siamo contenti per la prestazione e per i tre punti – afferma il dirigente – dopo i pareggi con Ceriale e Dianese avevamo bisogno di ritrovare la vittoria per dare una sterzata alla classifica“.

“Abbiamo avuto un’ottimo approccio alla gara, i primi due goal, segnati nei primi minuti, hanno messo la nostra partita in discesa e dopo non c’è stata più partita... Adesso andiamo a Camporosso con la testa un po’ più libera per cercare di ottenere un risultato utile a centrare l’obiettivo salvezza“.