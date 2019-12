Pra’ e San Fruttuoso: doppio rogo di auto nella notte

Genova. Due auto sono andate a fuoco questa notte in due quartieri diversi della città. In entrambi i casi oltre ai vigili del fuoco sono intervenute le volanti della polizia.

Il primo episodio in via Pra’ nell’omonimo quartiere del ponente dove una Fiat Doblò ha preso fuoco intorno alle 3.30.

Due ore dopo stessa scena in via Berghini nel quartiere di San Fruttuoso dove a prendere fuoco è stata una Ford Ka.

In base alle prime indagini non sembrerebbero esserci elementi per considerare i roghi dolosi.