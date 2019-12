Genova. Sono 6 gli Atm Postamat di ultima generazione installati in provincia di Genova nel 2019.

Tre di essi sono stati messi sia in località dove è già presente l’ufficio postale, come Mele, ma soprattutto nei Comuni privi di ufficio postale, come Coreglia Ligure e Rondanina.

Nel corso dell’anno, fa sapere Poste Italiane in una nota, sono stati sostituiti 3 Atm nei Comuni di Borzonasca, Carasco e Ronco Scrivia.

I nuovi Atm Postamat consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Gli sportelli sono anche dotati di monitor digitale a elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.