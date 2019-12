Ponte Quattrocchi, il Comune fa dietrofront: “Sceglieremo un luogo più consono”

Genova. Colpo di scena: il Comune di Genova annulla l’intitolazione della passerella sul Bisagno, nota come ‘ponte Firpo’, a Fabrizio Quattrocchi. La decisione è arrivata dopo la lettera aperta al sindaco Bucci inviata dalla sorella del contractor genovese, Graziella.

“Il sindaco su invito della famiglia Quattrocchi, che non avrebbe gradito alcuna cerimonia divisiva per la popolazione genovese, ha deciso di sospendere la manifestazione prevista per domani 2 dicembre – si legge nella nota ufficiale del Comune -. La scelta di intitolare quel ponte a Fabrizio Quattrocchi era stata presa dalla commissione toponomastica del Comune di Genova dopo l’approvazione di mozione del Consiglio comunale. Con il consenso della famiglia, la commissione toponomastica provvederà a trovare un luogo più consono a ricordare la figura di una Medaglia d’oro al valore civile di cui Genova è giustamente orgogliosa”.

La sorella aveva chiesto al sindaco Marco Bucci “di riconsiderare la propria posizione, scegliendo eventualmente un altro luogo da dedicare alla memoria di Fabrizio” e aveva annunciato che non sarebbe stata presente alla cerimonia. Tale ponte “si prospetta sin dalla sua origine come fonte di sofferenza e contrasti non voluti – afferma – sia per noi che per la famiglia Firpo”. Ieri, dopo già l’Anpi venerdì, era arrivata la stessa richiesta dalla famiglia di Attilio Firpo, il partigiano ‘Attila’, ucciso nei pressi del ponte, che – secondo le voci che si sono alzate contro l’iniziativa del comune di Genova – era noto da sempre come ‘Passerella Firpo’.