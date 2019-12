Genova. È stato inaugurato a Certosa l’albero di Natale dedicato alle 43 vittime del ponte Morandi. L’abete, allestito in piazzale Emilio Guerra all’inizio di via Jori, è stato addobbato con 43 palline e fiocchi bianchi, tanti quante le persone che hanno perso la vita. La cerimonia si è tenuta proprio in loro ricordo, a sedici mesi e un giorno dalla tragedia.

Presenti, oltre al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e al presidente del municipio Federico Romeo, alcuni parenti delle vittime tra cui Paola Vicini – la mamma di Mirko, dipendente Amiu travolto dalle macerie del viadotto – e i familiari di Luigi Matti Altadonna, precipitato col camion insieme a Gianluca Ardini che invece si era salvato.

Foto 3 di 3





L’albero è stato donato da un privato in collaborazione con il Comune di Ruffrè Mendola, in provincia di Trento, e i vigili del fuoco dello stesso paese. Sono stati loro a provvedere al trasporto e al posizionamento dell’abete e della natività intagliata nel legno opera di Mariano Seppi.