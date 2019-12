Pochi, ma buoni. Oscar Rebora e Luisa Meirana vincono la 20^ Marcia del Confuego

Fa cifra tonda la Marcia del Confuego di Recco che compie 20 anni, con il contemporaneo quarto anniversario della camminata. 5 km il percorso per un’edizione che non brilla per numero ri partecipanti. Solamente 37 i classificati infatti con Oscar Rebora a primeggiare con i colori della Delta Spedizioni. Dietro di lui sul podio Carlo Rosiello dei Maratoneti Genovesi e Francesco Farinelli dell’Atletica 2 Perle.

I tre team che hanno messo un uomo sul podio, possono dirsi soddisfatti dato che ne piazzano uno a testa nei primi dieci. Massimo Cavanna è 5° per i Maratoneti Genovesi, Fabrizio Corradini della Delta termina nono, mentre Sergio Marsano è decimo con la casacca dell’Atletica 2 Perle. Appena sotto il podio c’è invece Claudio Machiavelli del Team Inferno. Artur Gontarek dell’Atletica Levante al sesto posto precede la coppia dei Podisti Golfo Paradiso formata da Gianluca Longhi e Saverio Cicero.

Fra le donne si impone Luisa Meirana della Podistica Valpolcevera che chiude 15^ assoluta. Lotta per i restanti gradini del podio fra tre atlete che viene spuntata da Laura Talia dei Podisti Golfo Paradiso che sopravanza Anna Brizioli dei Maratoneti Genovesi e Michela Pizzorno anch’essa tesserata per i Podisti Golfo Paradiso, che alla fine dovrà accontentarsi del quarto posto.

Da segnalare poi il 29° posto di Paola Angeloni (Golfo Paradiso), il 32° di Elisabetta Reale (Gruppo Città di Genova) e il 33° di Elisabetta Iurilli (Emozioni Sport).