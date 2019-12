Chiavari. Sconfitta amara per la Virtus Entella in una partita equilibrata nella quale, come spesso sta succedendo in questo campionato, gli episodi hanno fatto la differenza. I chiavaresi escono battuti 2-0 dal campo di Perugia, nella partita valevole per la 17ª giornata dal campionato di Serie B.

Mister Roberto Rocco Boscaglia commenta: “È stata una partita equilibrata, tosta, in un campo molto pesante. Primo tempo assolutamente equilibrato: un’occasione per loro, una per noi. Poi nel secondo tempo ci sono stati più spazi, perché ci sono state un po’ di stanchezza e un po’ di qualità del Perugia che è venuta fuori. Però nulla faceva pensare di subire il gol, però capita. Noi abbiamo comunque cercato di fare un po’ di forcing offensivo, abbiamo anche lavorato bene a tratti, abbiamo sbagliato qualcosina. Poi alla fine prendiamo un gol da ‘stupidi’ perché non riusciamo a fare due contro uno e prendiamo un contropiede e purtroppo la partita finisce lì”.

“Siamo stati poco cattivi, poco lucidi sottoporta. Avremmo potuto fare gol sicuramente, perché comunque il Perugia ci ha regalato alcuni spazi importanti; noi siamo stati bravi ad iniziare l’azione in maniera perfetta, ma poi non siamo stati bravissimi a rifinire e concludere. Potevamo sfruttare molto meglio queste ripartenze – spiega l’allenatore -. Abbiamo messo poi tanti palloni dentro; in due o tre occasioni siamo stati veramente molto molto pericolosi. Abbiamo battuto tanti angoli e non è andata. Posso rimproverare poco alla squadra; oggi tra l’altro il campo era veramente molto pesante, non ha facilitato né l’una né l’altra squadra. Andiamo a casa con la consapevolezza di aver fatto comunque una buona partita ma il 2 a 0, dal nostro punto di vista, è troppo”.