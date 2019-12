Pendolari, la Genova-Acqui Terme tra le linee peggiori d’Italia. Il rapporto di Legambiente

Genova. L’entrata in vigore dell’orario ferroviario invernale racconta, ogni anno, il cambiamento in termini di quantità e qualità dei treni in circolazione e di conseguenza degli effetti sulla vita quotidiana dei pendolari di tutta Italia. E i nostri pendolari non se la passano bene.

Secondo Legambiente, che con la sua campagna Pendolaria ogni anno a questo appuntamento presenta un dossier con quelle che sono le caratteristiche delle linee, la Genova-Ovada-Acqui Terme, via Arquata è nella top ten nazionale delle peggiori.

Tra le principali cause di questa performance è lo stato dell’infrastruttura, che corre su binario unico per 46 km su 63, e l’insufficienza dei convogli, rispetto alle esigenze dei tanti pendolari che ogni giorno sulle pensiline aspettano il treno che li porterà prima a lavorare e poi a casa.

Per Legambiente è fondamentale occuparsi di quei pendolari che ogni giorno prendono questi treni e che sono circa 3 milioni. Lo è per una ragione molto concreta e di idea del Paese: su alcune di queste linee malgrado l’affollamento dei convogli la situazione non vede miglioramenti, in altre continua a peggiorare e sempre più persone abbandonano i treni proprio perché li trovano sempre più affollati, vecchi e con continue cancellazioni.

In testa alla classifica delle tre linee peggiori sono da dieci anni sempre le stesse che continuano a vedere peggioramenti. Si tratta di linee che attraversano quartieri densissimi e periferie metropolitane, come la Roma Nord-Viterbo e la Roma-Ostia Lido gestite da Atac, e le linee ex Circumvesuviana gestite da EAV in Campania, su cui viaggiano ogni giorno centinaia di migliaia di persone (in forte calo proprio per le condizioni delle linee) in situazioni disastrose ed inaccettabili.

Poi ci sono linee diverse, da Nord a Sud, dove i treni anno dopo anno si riducono, i tempi di percorrenza si allungano su linee a binario unico non elettrificato e dove non si vedono segnali di speranza, con la conseguenza che sempre più persone abbandonano il treno è sono costrette a prendere auto o pullman. Sono linee frequentate ogni giorno da centinaia di migliaia di persone: la Milano-Chiasso, la Torino-Chivasso-Ivrea-Aosta, la Genova-Ovada-Acqui 3 Terme, la Verona-Rovigo, la Terni-Sansepolcro, la Agrigento-Palermo, la BattipagliaPotenza-Metaponto.

“Le ragioni di questa situazione verranno evidenziate attraverso le puntuali analisi che ogni anno si trovano nel Rapporto Pendolaria che sarà presentato a Gennaio – scrive in una nota stampa Legambiente – Ma non possiamo aspettare per far capire quanto abbiamo bisogno che il tema dei pendolari diventi una priorità di Governo, e che lo sia per molti anni, se vogliamo cambiare questa situazione. Il nostro Paese ha infatti bisogno di aumentare sensibilmente il numero di passeggeri che viaggiano in metro e in treno, se vuole migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni di CO2 come previsto dall’Accordo di Parigi. Al nuovo Ministro De Micheli chiediamo di dedicare ai pendolari almeno la stessa attenzione che ha messo in questi mesi per il rilancio dei cantieri delle grandi opere – concludono – Per il rilancio del servizio servono risorse, su cui ci aspettiamo un vero impegno, ma anche di avere il coraggio di scelte radicali a difesa di centinaia di migliaia di persone che ogni giorno prendono il treno in situazioni di degrado inaccettabili”.