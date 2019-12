Pegli, vigili del fuoco salvano cagnolino intrappolato nell’appartamento in fiamme

Genova. La scorsa notte, poco prima delle 23, i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti in via Cassanello, a Pegli, per l’incendio di un appartamento.

Il rogo è stato segnalato dagli stessi abitanti della casa in pericolo: i vigili del fuoco, per raggiungere l’appartamento, si sono calati da due piani sopra.

All’interno hanno tratto in salvo un cagnolino e gli hanno fornito ossigeno per riprendersi dal fumo respirato. Danneggiato un vano e annerito dal fumo il resto dell’abitazione.