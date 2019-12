Pedone investito da un’automobile a Bolzaneto, è grave

Genova. Incidente stradale questa mattina prima dell’alba, intorno alle 7, a Bolzaneto in Valpolcevera.

Un’automobile ha investito un pedone in via Reta, forse anche a causa della scarsa visibilità. La strada è una di quelle segnalate anche nella indagine di Genova24 e Viabilità Genova come una delle peggio illuminate in città.

L’uomo investito ha riportato diversi traumi, è stato soccorso dai militi della Croce di Bolzaneto e portato all’ospedale San Martino in codice rosso, il più grave. Sul posto anche la polizia locale.