Pd ligure a congresso: Vattuone si dimette, Simone Farello nuovo segretario

Genova. Il Pd ligure sarà a congresso questa mattina al Bi.bi service di via XX Settembre per eleggere il nuovo segretario. Dopo settimane di trattative tra maggioranza e minoranza del partito non senza polemiche come mostrano le dimissioni di Isabella Sorgini da presidente dell’assemblea arrivate qualche giorno fa, la quadra sembra essere stata trovata.

Questa mattina a meno di colpi di scena l’attuale segretario Vito Vattuone si dimetterà. Al suo posto sarà eletto Simone Farello, ex consigliere comunale e oggi vice proprio di Vattuone. Al posto di Sorgini a presiedere l’assemblea regionale dovrebbe essere la genovese Cristina Lodi, esponente della corrente degli ex renziana rimasti del partito.

E’ un passaggio importante quello de cambio ai vertici del partito che in vista delle elezioni regionali rischiava di trovarsi senza una guida che rispecchiasse quantomeno l’esito delle ultime elezioni.