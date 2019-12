Passerella pedonale di piazza Savio, aggiudicati i lavori di costruzione

Genova. Aggiudicato al raggruppamento temporaneo formato dalle imprese Traversone sas (mandataria), Metallica srl (mandante), Calzolari Perforazioni srl (mandante) l’intervento per la realizzazione della passerella pedonale di piazza Savio. Lo comunica Sviluppo Genova.

L’importo dei lavori è di 313.502,09 (oltre iva) di cui 38.535,50 euro previsti per gli oneri della sicurezza.

L’intervento è finanziato da Società per Cornigliano. La nuova passerella – spiegano da Sviluppo Genova che ha appena aggiudicato la gara d’appalto – consentirà di collegare piazza Savio (in corrispondenza del capolinea bus) all’area posta immediatamente di fronte alla fermata ferroviaria di Genova Cornigliano, sovrappassando la rampa veicolare di accesso alla Guido Rossa. Una volta conclusi i lavori, potrà dunque essere finalmente rimosso il semaforo pedonale all’altezza dell’imbocco della rampa di discesa alla strada a mare, eliminando in tal modo i potenziali rischi per i pedoni diretti o provenienti dalla stazione.

Una volta concluso il termine dilatorio previsto dalla legge dopo l’aggiudicazione, si potrà procedere alla stipula del contratto, con previsione di avvio dei lavori all’inizio dell’anno 2020.