Orche, ricercatori lanciano sondaggio per nome esemplare ‘islandesei: scelta tra “Zena” e “Blue Jean”

Genova. Un nome che ricordi il luogo dove sono state avvistate e dove questa avventura, anche tragica, è iniziata: questo l’intento del sondaggio lanciato on line da parte dei ricercatori islandesi per trovare un nome a SN114, l’esemplare tracciato nei mari nordici e ritrovato in Liguria.

La votazione on line, che scade oggi, mette sul tavolo due nomi, che per noi genovesi non possono non smuovere le corde dell’orgoglio: il primo e Zena, che non ha bisogno di altre presentazioni, e il secondo “Blue Jean”, i famosi pantaloni informali usati in tutto il mondo, erano così chiamati a metà degli anni 1500 perché avevano il colore dell’acqua di Genova, e qui, sotto la lanterna il jean divenne arte.

“Siamo stati contattati da un sacco di persone che hanno chiesto se ci potesse essere un nome – spiegano i ricercatori di “Orca Guardian Iceland” – e siamo contenti che sia il pubblico a decidere”. Di seguito il posto dove poter votare.