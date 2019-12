Orche a Genova, il gruppo uscito dalla diga verso il mare aperto. “Speriamo domattina di non vederle”

Genova. Questo pomeriggio il pod di orche, presenti in zona Voltri da nove giorni, pare essere usciti verso il mare aperto.

A riportarlo Whalewatch Genova, che da giorni sta seguendo l’evento: le orche sarebbero uscite dalla diga “alle ore 15:45 circa senza fare ancora ritorno. La novità è che, a differenza degli altri giorni, sicuramente sono usciti solo i 4 esemplari adulti senza il cucciolo”.

La speranza è quella di non trovarle più domani mattina davanti alle nostre coste: la presenza nello specchio di mare vicino al porto, infatti, è sintomo di “qualcosa che non va”, viste le abitudini di animali del genere, e, soprattutto, visto il loro stato di salute che sembrava in peggioramento.