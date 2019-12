Genova. Sarà celebrato questo pomeriggio alle 16.30 il funerale, con rito islamico, della piccola Tasnuba, la bimba precipitata una settimana fa dal sesto piano di vico San Marcellino in centro storico.

La piccola aveva poco più di tre anni. La mamma l’aveva lasciata sola un quarto d’ora per andare a prendere la sorellina alla vicina scuola Daneo. Aveva la febbre e faceva molto freddo quel pomeriggio.

La tragedia si è consumata in pochi minuti. La piccola in attesa del ritorno della mamma ha aperto la finestra e si è affacciata, forse per cercarla con lo sguardo e darle un saluto.

La mamma è distrutta dal dolore e da allora si trova ricoverata in ospedale. Per questo già la scuola Daneo, con genitori e insegnanti, si è stretta intorno alla famiglia occupandosi di andare a prendere e riportare a casa le sorelle della piccola.

Oggi all’ultimo saluto alla bimba, che sarà poi rimpatriata in Bangladesh, ci sarà tanta gente, per questo il centro islamico di Caricamento ha chiesto il permesso di estendere la funzione nella piazza.