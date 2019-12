Nuovo ponte, venerdì 6 dicembre trasporto eccezionale da Sestri al cantiere

Genova. E’ previsto per venerdì 6 dicembre, con partenza alle 22, il trasporto eccezionale di un concio di pila (parte dell’impalcato in acciaio che viene montata in corrispondenza delle pile) dallo stabilimento di Fincantieri di Sestri Ponente fino al cantiere Levante del Nuovo Viadotto Polcevera. Lo annuncia la struttura commissariale.

Il percorso seguito sarà: via Soliman, Via Puccini, Via Albareto, Via Siffredi, Guido Rossa, Lungomare Canepa, Elicoidale, Via Albertazzi, Via Milano, Via Cantore, Montano, Via Reti, Via Fillak.

Il pezzo movimentato misura circa 6,20 m, per un’altezza di circa 4,40 m.

Il trasporto sarà accompagnato da veicoli di scorta tecnica e pattuglie della polizia municipale.

Il traffico potrà subire rallentamenti al passaggio del convoglio.