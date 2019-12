Nuovo ponte, oggi il varo del primo impalcato a Levante: via Fillak chiusa al traffico

Genova. È previsto a metà mattinata, dalle 10 in poi, il varo del primo impalcato sul lato di Levante del nuovo ponte sul Polcevera, quello tra le pile 14 e 15. Per motivi di sicurezza scatta la temporanea chiusura di via Fillak, riaperta solo poche settimane fa con lo spostamento delle aree di cantiere.

Le operazioni si possono seguire in diretta qui, sul sito del consorzio Per Genova.

Per ridurre il più possibile l’impatto sulla viabilità cittadina, in accordo con la polizia locale, si è deciso di mettere a disposizione alcuni movieri che, una volta ricevuta comunicazione dell’imminente inizio delle operazioni di varo, bloccano il traffico solo per il tempo necessario ad arrivare al termine delle lavorazioni (circa 3-4 ore).

La strada resta quindi chiusa dall’intersezione con via Capello fino all’intersezione con via Campi. Gli orari dell’operazione possono variare a seconda delle operazioni propedeutiche da eseguire in cantiere.

La chiusura interesserà anche la linea 7 dell’Amt che avrà una limitazione di percorso e farà servizio sulla tratta Pontedecimo-Brin. Allo stesso tempo verrà istituito un servizio bus navetta tra Principe e Via Fillak (all’incrocio con via Porro). Le modifiche temporanee verranno gestite direttamente sul posto dal personale graduato di Amt.