Genova. È stato portato in quota, ad un’altezza di circa 35 metri, il primo impalcato del nuovo viadotto Polcevera sul lato Levante. Lungo 50 metri, dal peso di circa 560 tonnellate è stato sollevato con due carter laterali.

Arrivato alle 13-15 il il nulla osta dai responsabili del cantiere, via Fillak è stata riaperta al traffico. La strada era stata chiusa alle 9.50 per questioni di sicurezza dall’intersezione con via Capello all’incrocio con via Campi. Modifiche anche alla linea 7 dell’Amt con l’istituzione temporanea di un bus navetta.

Da qui a fine anno dovrebbero essere quattro gli impalcati ancora da montare secondo il cronoprogramma aggiornato e notificato al sindaco-commissario Marco Bucci. Alla base dei ritardi, comunque minimizzati dalle aziende della ricostruzione, ci sarebbero il maltempo delle ultime settimane, lo stop della demolizione con esplosivo per il rischio amianto e rallentamenti nella fornitura delle parti in acciaio da parte di Fincantieri.