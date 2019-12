Genova. La quinta campata del nuovo viadotto Polcevera è arrivata in quota. Del peso di 609 tonnellate, è lunga 50 metri. L’operazione di varo, iniziata alle 11.30, si è conclusa in circa un’ora.

Il varo doveva concludersi ieri ma le operazioni sono state cautelativamente sospese per la notte. All’alba il cantiere ha riaperto e il programma è stato rispettato.

“Dall’ultima revisione del piano di progetto la conclusione dei lavori di edilizia, non le infrastrutture d’acciaio ma le pile, è prevista per fine gennaio, questo consentirà di vedere, a metà marzo, il ponte completo, con tutte le infrastrutture in acciaio montate. A maggio pensiamo che potrà passare la prima macchina” ha spiegato qualche giorno fa il commissario straordinario per la ricostruzione del ponte sul Polcevera, Marco Bucci, ha rivelato a margine del sopralluogo che ha tenuto con il Presidente della Regione, Giovanni Toti, al cantiere.