Nuovo ponte, Bucci: “Un mese di ritardo, ma stiamo lavorando per recuperare”

Genova. Ammonta a un mese il ritardo sui lavori di ricostruzione del ponte sul Polcevera. A precisarlo è il sindaco-commissario Marco Bucci dopo gli incontri dei giorni scorsi con i rappresentanti del consorzio PerGenova: “Abbiamo circa quattro settimane di ritardo, adesso invece stiamo lavorando per eliminare questo ritardo”.

“Entro questa settimana – ha proseguito Bucci – si alzerà un altro impalcato, prima della fine dell’anno ne avremo un altro, quello tra le pile 3 e 4, come promesso. Ho ricevuto buone notizie sulla preparazione di alcuni conci che saranno anticipati rispetto al cronoprogramma presentato quindi stiamo lavorando per anticipare le date e tornare alla data effettiva del contratto, che è sempre aprile 2020. Adesso è più difficile, però non vedo perché non si possa provare. Noi siamo convinti e motivati per cercare di limitare i giorni il più possibile”.

Al momento, conclude il commissario, “non abbiamo una best option perché dobbiamo vedere qual è la situazione dei conci e dei collaudi”. Proprio sui tempi del collaudo le aziende del consorzio avevano puntualizzato in una nota di non avere alcuna voce in capitolo: l’ipotesi ora è quella di sovrapporli alle fasi finali della costruzione in modo da recuperare parte del tempo perso.