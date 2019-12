Nonna fuorilegge, a 70 anni guida senza patente un’auto priva di assicurazione

Genova. Una donna di quasi 70 anni che guidava senza patente un’auto priva di assicurazione e revisione intestata al figlio è stata ‘pizzicata’ e denunciata dai carabinieri del nucleo radiomobile.

Il figlio della donna, 47 anni, è stato multato di 7mila euro per incauto affidamento del veicolo. L’auto è stata sottoposta al fermo amministrativo e la donna, invitata a esibire entro 30 giorni a un ufficio di Polizia una patente che non aveva mai conseguito, è stata denunciata.

Il figlio, essendo proprietario dell’auto e quindi obbligato in solido, è stato sanzionato per incauto affidamento per quasi 7 mila euro.