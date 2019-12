Nella notte pioggia e allagamenti, corso Perrone chiuso ad auto e moto

Genova. Tornano i disagi legati alla pioggia, a conferma che il terreno è saturo e che bastano precipitazioni moderate a innescare conseguenze pesanti. I forti rovesci nella tarda serata di ieri hanno causato allagamenti in Valpolcevera e a Ponente.

Chiuso e poi riaperto il voltino di San Quirico in attesa dell’intervento di Amiu per liberare le caditoie. Lago sulla strada nel tratto di corso Perrone tra via Borzoli e la zona commerciale di Campi, fino alle 8.20 interdetto ad auto e moto e aperto solo ai mezzi pesanti (compresi i bus) che non corrono il rischio di restare impantanati. Nella notte segnalati disagi anche a Multedo e in lungomare Canepa.

Evidente anche la risposta idrica dei bacini. Prima di mezzanotte il livello del Bisagno è salito di circa un metro in tre ore pur in assenza di quantitativi di pioggia particolarmente elevati.

Foto e video rete Limet