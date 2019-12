Genova. E’ stato inaugurato oggi al Porto Antico, in Calata Falcone Borsellino, il villaggio di Natalidea. In tutto 36 casette per 32 espositori con bijoux, abbigliamento, dolcezze e prelibatezze gastronomiche, piante e decorazioni natalizie, prodotti di artigianato, per mille idee regalo in un’atmosfera speciale in riva al mare. Affollatissimo il brindisi d’apertura.

Il villaggio di Natalidea sarà aperto fino a domenica 22 dicembre, tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30. La tradizionale manifestazione dedicata ai regali di Natale si è trasferita per la prima volta dal quartiere fieristico al Porto Antico.

Il cambiamento di formula ha avuto un riscontro positivo, tanto che le richieste hanno superato le disponibilità e al termine dell’evento si valuterà un ampliamento per l’edizione 2020.