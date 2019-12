Genova. Ieri sera, ha fatto tappa a Genova, in un teatro Carlo felice Sold out, ‘Il mio gioco preferito – european tour’ di Nek, tournèe del cantante romagnolo, che ha toccato oltre 30 teatri in europa e nelle principali città italiane.

L’organizzazione dell’agenzia genovese duemila grandi eventi, del patron Vincenzo Spera, presidente di AssoMusica. Con lui sul palco Emiliano Fantuzzi (chitarre e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Max Elli (chitarre), Silvia Ottanà (basso e synth).

di 110 Galleria fotografica Nek









Più di due ore di concerto, con circa 30 brani in scaletta, che hanno spaziato dalle intramontabili, “Se io non avessi te”, “Laura non c’è”, “se telefonando”, ai brani inediti, contenuti nell’ultimo album ‘Il mio gioco preferito’.

Nek Filippo Neviani, si è anche esibito, in platea, per la gioia dei fans in delirio, che lo hanno potuto ammirare da vicino. Avendo un musicista della sua band genovese, Nek si è anche lasciato andare a battute con il pubblico, in dialetto genovese.