Genova. Rinforzo anticiclonico sul mediterraneo occidentale. Sulla nostra regione ne consegue un inizio di settimana stabile e soleggiato. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 23 dicembre, attenzione ancora ai venti ancora forti occidentali (ovest nord-ovest), specie al largo in mattinata con residua burrasca. E mare da molto mosso ad agitato, in particolare al largo. Per il resto, tempo stabile con cielo in prevalenza sereno su tutta la regione. Temperature stazionarie o in lieve calo le minime comprese sulla costa tra 7 e 16 gradi, nell’interno tra 2 e 13.

Domani, martedì 24 dicembre, bel tempo su tutta la regione con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Venti in rotazione da sud est in giornata, al più moderati. Mare generalmente mosso. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Mercoledì 25 dicembre con tempo stabile ed in prevalenza soleggiato su tutta la regione.