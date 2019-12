Genova. Ancora un giorno di vento e correnti moderatamente fredde sulla Liguria. Da domani pomeriggio, secondo il Limet, il Centro Meteo Ligure verranno gradualmente sostituite da aria umida proveniente dal mare. I venti forti da Nord tenderanno lentamente ad attenuarsi nel corso della giornata, passeranno da moderati a deboli tra Est e Nord-Est a Levante.

Su tutta la regione avremo nuvolosità sparsa in genere di tipo medio-alto. Il cielo potrebbe apparire di un colore grigio-biancastro con il sole che si vedrà come dietro un vetro smerigliato. Nubi più basse saranno presenti sui versanti padani occidentali e sulle Alpi liguri. Non si prevedono piogge.

Mare stirato sotto costa, da molto mosso a mosso al largo

Temperature in aumento specie nei valori massimi ad Est di Portofino e a Ovest di Capo Mele. Sulla costa la minima tra +8 e +11°C, la massima tra 12 e 17°C.

Nell’interno minima tra 0 e 6°, la massima tra 8 e 13° C.