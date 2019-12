Genova. Un primo passaggio perturbato impegnerà la nostra regione, in parte tra la notte appena passata, e la mattinata di oggi, giovedì 12 dicembre, portando nevicate in Appennino a quote medio-basse. Nuova perturbazione in arrivo nella giornata di domani, venerdì 13, mentre sabato 14 sarà una bella giornata soleggiata. Ecco le previsioni meteo nel dettaglio secondo i previsori del centro meteo Limet.

Oggi, giovedì 12 dicembre, folte nubi su tutta la regione. Precipitazioni sparse localmente anche a carattere di rovescio sul settore centro-orientale della regione che tenderanno a concentrarsi sullo Spezzino nella prima parte della mattinata. Neve a tutte le quote sui versanti padani, tra i 600 e gli 800 metri lato costa con qualche intrusione più in basso nei rovesci intensi. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio veloce miglioramento con schiarite in propagazione da ovest verso est. Nuovo aumento delle nubi in serata ad iniziare dalla Riviera di Ponente, senza piogge. Venti: Forti da nord al mattino specie sul settore centro-occidentale costiero, tenderanno ad attenuarsi progressivamente e a disporsi da sud-ovest in serata. Mari: Stirato sotto costa al mattino, molto mosso al largo. Temporanea attenuazione del moto ondoso in giornata e nuovo aumento in serata a partire dal Ligure occidentale. Temperature: In ulteriore calo specie nei valori minimi, comprese sulla costa tra 4 e 12 gradi, nell’interno tra -2 e 8.

Domani, venerdì 13 dicembre, a ponente nubi sparse e irregolari con episodi di nevischio o neve debole sui versanti padani a metà giornata unitamente a qualche pioggia sull’estremo imperiese; tendenza a miglioramento nel pomeriggio con schiarite più ampie. Sul centro e sul levante tempo instabile con rovesci anche temporaleschi specie nelle aree interne poste tra Tigullio orientale e spezzino. Quota neve sui 1200-1300 metri, in calo drastico a metà mattinata sul settore centrale fino a 200-300 metri, anche se si tratterà di fenomeni sporadici e poco consistenti. Migliora in serata su tutta la regione. Vento ancora forti da ovest sul basso Ligure; inizialmente forti da sud-ovest altrove, in brusca rotazione a nord-ovest sul settore centro-occidentale dalla tarda mattinata. Mari: Agitato, molto agitato al largo con onda incrociata. Temperature: In temporaneo aumento tra la notte e il primo mattino, poi in calo.

Sabato 14 dicembre bel tempo a parte nubi locali a levante senza conseguenze. Temperature in aumento, venti forti al largo, più deboli sotto costa, mare localmente agitato.