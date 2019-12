Genova. Risveglio freddo questa mattina per la Liguria con le temperature minime che sulla costa hanno raggiunto i 3-6° C, mentre nell’interno si è andati anche sotto zero.

Il cielo sarà inizialmente sereno, ma non durerà, secondo il Limet, il centro meteo ligure: entro sera nuvolosità diffusa su tutta la regione con possibili deboli precipitazioni, più probabili sul medio-Levante, anche a carattere nevoso sull’Appennino oltre gli 800 m, localmente a quote inferiori in caso di fenomeni più organizzati.

Previsto un forte vento di libeccio dalla sera al largo, verso capo Corso.

Mare mosso al largo durante la notte e al mattino, poco mosso sotto-costa; dal pomeriggio/sera in rapido aumento da Sud-Ovest, fino a diventare molto mosso il bacino Ovest.

Le temperature massime attese vanno dai 9 ai 13° sulla costa, dai 4 ai 12 nell’interno.