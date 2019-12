Genova. La nostra regione continua a essere interessata dal maltempo dovuto alla profonda saccatura di origine atlantica, un’area di bassa pressione che richiama correnti umide da sud e genera piogge abbondanti su un territorio ancora fragile dopo l’autunno. Domani ci sarà una parziale tregua, poi venerdì la fase più critica. Ecco le previsioni meteo di Limet.

Mercoledì 18 dicembre. Avvisi: Venti tesi di Tramontana su Genovese e Savonese, di Scirocco sul Levante ligure. Stress idrogeologico con rischio frane e smottamenti, in particolare tra Savonese e Genovese. Cielo e Fenomeni: Al mattino si avranno le precipitazioni più intense, in particolare tra Savonese e Genovese. Forte rischio di stress idrogeologico a causa del terreno saturo. Sul Levante rovesci passeggeri mentre sull’estremo ponente ci sarà spazio anche per qualche schiarita. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più deboli ed interesseranno principalmente i settori occidentali della regione. Sul centro-levante ancora possibili rovesci intermittenti che si alterneranno a delle fugaci schiarite. Quota neve sopra i 1800-1900m sulle Alpi liguri. Venti: tesi di Tramontana su Genovese e Savonese, di Scirocco sul Levante ligure. Mari: Molto mosso al mattino per onda da sud est. Moto ondoso in calo dal tardo pomeriggio. Temperature: Temperature stazionarie. Costa: min +8/+15°C, max: +11/17°C. Interno: min +4/+8°C, max: +7/+13°C.

Giovedì 19 dicembre. Cielo e Fenomeni: giornata caratterizzata dalla nuvolosità piuttosto compatta con precipitazioni al più moderate su gran parte della regione: al mattino più probabili sul centro-ponente, al pomeriggio a levante. Venti: moderati dai quadranti settentrionali. Mari: Mare mosso. Temperature: Stazionarie o in leggero aumento sul settore centrale.

Venerdì 20 dicembre 2019. Avvisi: Venti forti fino a burrasca forte dai quadranti meridionali. Mare molto agitato sui bacini di levante, agitato altrove. Precipitazioni a tratti anche molto intense che potrebbero andare ad acuire lo stress idrogeologico con rischio frane e smottamenti. Cielo e Fenomeni: Coperto con piogge a tratti anche intense in spostamento da ponente verso levante. Quota neve sopra i 1700 m sulle Alpi liguri.