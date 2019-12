Genova. Presente una depressione poco a sud delle Baleari che però non ci interessa direttamente, se non in maniera molto marginale. Pertanto rimangono condizioni di bel tempo sulla nostra regione. E occhio al vento. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, mercoledì 4 dicembre, al mattino cielo sereno su tutta la regione. A partire dalla tarda mattinata e per il resto della giornata velature in transito da sud. Venti forti da nord, rinforzi fino a burrasca tra Capo Mele e Voltrese, sui valici appenninici esposti ed in generale sul Mar Ligure centro-occidentale al largo. Mare stirato sottocosta, molto mosso o agitato al largo. Temperature generalmente stazionarie, comprese sulla costa tra 7 e 17 gradi, nell’interno tra 1 e 13, ma percepite come più basse per via del fenomeno del windchill.

Domani, giovedì 5 dicembre, cielo velato per gran parte della giornata. Ancora venti sostenuti settentrionali anche se in calo rispetto a mercoledì.

Venerdì 6 dicembre sereno poco nuvoloso sul centro ponente, qualche addensamento più consistente a levante .