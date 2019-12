Genova. Una nuova rapida perturbazione di stampo invernale interessa la Liguria fino alla fine della mattinata di oggi, possibilità di neve a quote molto basse; rapido miglioramento già dal pomeriggio. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, venerdì 13 dicembre, quota neve intorno ai 1000mt/1200mt in rapido calo sul settore centrale fino localmente a 300mt (senza escludere intrusioni più in basso durante i rovesci più intensi). A ponente pioviggini in esaurimento già nella prima mattinata, con anche le prime schiarite; a levante precipitazioni moderate solo a tratti più intense. Rapido esaurimento delle precipitazioni nel primo pomeriggio anche sul resto della regione, con al seguito ampie schiarite in veloce avanzamento da ovest. Sereno o poco nuvoloso ovunque entro sera. Venti fino a metà mattinata forti o di burrasca, sul basso ligure, da sud-ovest altrove. Successiva rapida rotazione a nord con intensità di burrasca o burrasca forte. Mare da mosso a molto mosso in mattinata, ulteriore rinforzo nel pomeriggio con intensità fino ad agitato sul levante e molto agitato al largo. Temperature: in lieve aumento le minime, in netto calo le massime, saranno comprese sulla costa tra 5 e 11 gradi, nell’interno tra -3 e 5.

Domani, sabato 14 dicembre, giornata prevalentemente soleggiata sull’intera regione, graduale aumento della nuvolosità a levante da metà pomeriggio. Venti: Forti da sud-ovest sul basso Ligure, deboli o moderati variabili sotto-costa. Mari: Agitato al largo, mosso o molto mosso altrove. Temperature: In netto aumento.

Domenica 15 dicembre cielo molto nuvoloso o coperto con delle deboli precipitazioni sul levante, graduale estensione dei fenomeni anche verso il centro della regione. Cielo poco nuvoloso a ponente fino a metà pomeriggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti forti da sud-ovest. Mare agitato a levante in attenuazione.