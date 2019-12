Genova. Dopo aver visto la neve alle soglie della città, con temperature decisamente basse, pensavamo che ormai l’inverno fosse arrivato per restare. Invece la prossima settimana porterà in Liguria un “colpo di coda” dell’autunno con possibile ritorno delle grandi piogge. A sostenerlo sono i meteorologi dell’associazione Limet, gli stessi che ogni giorno forniscono le previsioni del tempo a Genova24.

“Dalla giornata di domenica 15, complice lo strutturarsi di una vasta saccatura sull’ovest europeo, il settore tirrenico verrà esposto alla risalita di un profondo flusso di correnti meridionali, molto miti, di estrazione sub-tropicale, che farà lievitare le colonnine di mercurio verso valori abbondantemente al di sopra delle medie per il periodo, ponendo le basi per il ritorno in grande stile delle piogge“, spiega lo staff.

“Stiamo parlando della prossima settimana – specificano i previsori -, una distanza che non ci permette di fornirvi troppi dettagli, ma che nemmeno ci impedisce di poter dare qualche piccola certezza. Questa certezza si chiama autunno. Tornerà, probabilmente si tratterà solamente di un colpo di coda, ma tornerà”. Non resta che seguire i prossimi aggiornamenti.