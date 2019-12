Genova. Una depressione si porta verso il centro-sud ma senza interessare direttamente la nostra regione che risente solo dell’andamento dei flussi. Questi si disporranno ora da nord risultando più secchi e determinando una prima parte di settimana più soleggiata. Ecco le previsioni, secondo gli esperti del centro meteo Limet, per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 9 dicembre, nubi residue al mattino, in particolare su centro-levante nelle prime ore quando non si esclude qualche debole piovasco. Rapido diradamento della nuvolosità a partire da ponente e proseguo di giornata soleggiato pur con delle nubi sparse. Venti sul levante da sud ovest in rapida rotazione. Altrove già settentrionali moderati tendenti a tesi dalla seconda parte di giornata. Sul basso bacino ligure venti forti occidentali. Mare mosso o molto mosso sotto costa a levante, generalmente mosso o poco mosso altrove. Temperature in lieve aumento nei valori massimi. Saranno comprese sulla costa tra 8 e 18 gradi, nell’interno tra -1 e 15.

Domani, martedì 10 dicembre, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Venti settentrionali tesi, localmente sino a forti. Tendono a indebolirsi in serata, per ruotare successivamente dai quadranti meridionali. Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo. Temperature in calo.

Mercoledì 11 dicembre inizialmente sereno. Incremento della nuvolosità dal pomeriggio. Non si esclude qualche debole piovasco a carattere locale dalla serata/nottata successiva.