Genova. Due nuove perturbazioni stanno per colpire la Liguria. La prima è molto intensa e ci interesserà tra venerdì 20 e la prima parte di sabato 21 dicembre con forti piogge, venti sostenuti e mareggiate su tutta la regione. La seconda arriverà invece nella giornata di domenica, dopo una brevissima pausa sabato pomeriggio-sera. Al momento non è in vigore alcuna allerta meteo, ma Arpal ha annunciato una possibile criticità arancione o rossa per domani. A metà giornata è atteso il bollettino ufficiale. Intanto ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 19 dicembre. Cielo e Fenomeni: Giornata irregolarmente nuvolosa con qualche timida occhiata di sole lungo le coste; possibilità di qualche debole pioggia al mattino sul settore centro-orientale regionale; nel pomeriggio concentrazione delle piogge (di debole intensità) sui versanti padani centro-occidentali, ma in successiva estensione alle coste sottostanti prima di notte. Più asciutto il tempo su Imperiese, Tigullio orientale e Spezzino. Venti: Moderati da nord sul settore centro-occidentale della costa, in via di attenuazione nell’arco della giornata. Venti deboli da est altrove, tendenti a divenire sud-orientali in serata ad iniziare dal levante. Mari: Generalmente mosso. Temperature: In calo le minime, stazionarie le massime. Costa: min +7/+12°C, max: +11/16°C. Interno: min +2/+7°C, max: +5/+11°C.