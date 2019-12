Genova. Come previsto la notte appena trascorsa ha portato l’ultimo transito della perturbazione, sul centro levante. Il peggio è passato ma anche nelle prossime ore – secondo gli esperti del centro meteo Limet – bisognerà prestare particolare attenzione ai forti venti occidentali e alle condizioni del mare, letteralmente proibitive. Poi inizio della settimana stabile e soleggiato per la rimonta di un blando campo di alta pressione.

Oggi, domenica 22 dicembre, si fa un bilancio delle piogge, anche a carattere di nubifragio, cadute nella notte tra genovesato, golfo Paradiso, Tigullio, spezzino e relativi entroterra. Al mattino nuvolosità residua sul levante regionale, ma in progressivo allontanamento, ampie schiarite soleggiate, specie sul medio ed estremo ponente, ma in tendente estensione al resto del territorio nel corso della giornata.

I venti soffieranno tesi/forti da nord-ovest sul centro-ponente, da ovest/sud-ovest sul medio ed estremo levante. Risulteranno forti a largo, a regime di burrasca o burrasca forte sul medio-basso Ligure/zona Capo Corso.

Mari tra mossi e molto mossi lungo la riviera di ponente, tra molto mossi ed agitati a levante, per onda lunga da sud-ovest; qui atteso picco d’onda di 4/5 metri in giornata. Risulteranno molto agitati a largo, fino a grossi sul medio-basso Ligure/zona Capo Corso, dove è atteso un picco d’onda di 7/8 metri.

Temperature in calo, specie sui rilievi, saranno comprese sulla costa tra 7 e 16 gradi, nell’interno tra 2 e 13.

Domani, lunedì 23 dicembre, giornata per lo più stabile e soleggiata. Qualche innocua nube alta transiterà da nord-ovest. Ancora venti tesi da ovest-nord-ovest, tenderanno a scemare in serata. Mari al mattino tra mossi e molto mossi, specie a levante. Agitati al largo. Moto ondoso in abbattimento nel corso della giornata. Temperature: in calo nei valori minimi, in aumento in quelli massimi.

Martedì 24 dicembre giornata stabile e per lo più soleggiata, qualche nube bassa potrà addossarsi nella seconda parte del dì tra il savonese orientale e il genovese occidentale. Ventilazione debole/moderata da sud-est. Mari tra poco mossi e mossi. Temperature stazionarie o in lieve aumento.