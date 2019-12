Genova. Il centro di Genova si è svegliato sotto l’acqua,ma non è ovunque così: le precipitazioni si sono verificate tra il capoluogo e il Levante, almeno fino a Rapallo. Dove non c’è la pioggia è comunque presente una grande umidità, come si può verificare dalla rete omirl di Arpal: valori oltre l’80%.

Nel corso del pomeriggio, secondo il Limet, il Centro Meteo Ligure, le piogge continueranno a coinvolgere il settore centrale e si estenderanno anche a Levante, ma in modo disorganizzato.

Occorrerà fare attenzione al vento: da metà pomeriggio venti fino a forti da Sud-Est sul Centro-Levante e da Nord a Ponente.

In serata mare molto mosso al largo, mentre altrove sarà mosso.

Temperature stazionarie o in aumento: sulla costa le minime tra 7 e 12°, nell’interno tra -3 e +6° C. Le massime andranno da 14 a 18° sulla costa, tra 9 e 14° nell’interno.

La giornata di domani, sempre per il settore centrale, si preannuncia particolarmente ricca di precipitazioni, unita a una giornata caratterizzata dal forte vento.