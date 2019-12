Genova. Ci siamo. Come anticipato nelle scorse ore, sulla Liguria torna una fase tipicamente autunnale con correnti miti da sud e piogge che diventeranno sempre più intense e persistenti nei giorni successivi. Colpa di una “poderosa saccatura che si approssima all’Europa”, spiegano gli esperti di Limet: ecco dunque le loro previsioni per oggi e l’inizio della prossima settimana.

Domenica 15 dicembre. Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi diffuse su tutta la regione, più compatte sul centro-levante, con la possibilità di brevi piovaschi o rovesci nelle aree interne. Nuvolosità più fratta sull’imperiese, con ampi spazi soleggiati. Tra il pomeriggio e la sera nubi in aumento anche sull’estremo ponente e piovaschi che tenderanno ad estendersi anche alle aree costiere di genovese e spezzino. Venti: Al mattino venti moderati da sud/sud-ovest, fino a tesi sui versanti padani. Ventilazione in graduale indebolimento nel corso della giornata e in tendente rotazione a sud-est. Mari: Tra la notte e il primo mattino ancora mari molto mossi sul centro-levante per onda lunga da sud-ovest, con picco d’onda di 4 metri a largo della riviera tigullino/spezzina. Mari tra poco mossi e mossi altrove. Moto ondoso in progressivo abbattimento nel corso del pomeriggio. Temperature: Temperature in aumento. Costa: min +7/+12°C, max: +14/17°C. Interno: min -3/+7°C, max: +9/+13°C.

Lunedì 16 dicembre. Avvisi: Dal pomeriggio ventilazione meridionale in rinforzo sul medio-levante e al largo. Mare in aumento. Cielo e Fenomeni: Molte nubi su tutta la regione con piovaschi sparsi, più organizzati ed insistenti sul genovese. Venti: Venti moderati/tesi da nord sul centro-ponente, da sud-est sul medio-levante, in graduale rinforzo dal pomeriggio. Mari: Mari poco mossi sul centro-ponente, mossi a levante, in ulteriore aumento in giornata. Temperature: In ulteriore aumento, specie in quota.

Martedì 17 dicembre (tendenza da confermare). Avvisi: Venti tesi/forti da nord sul centro-ponente, da sud-est a levante. Cielo e Fenomeni: Piogge via via più intense ed insistenti sul settore centro-occidentale. Venti forti da nord tra savonese e genovese, tesi da sud-est a levante. Mari generalmente molto mossi. Temperature stazionarie od in ulteriore lieve aumento.