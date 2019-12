Genova. Finita l’ondata di piogge sulla Liguria, a creare danni potrebbe essere adesso il vento gelido e molto forte di tramontana atteso già nelle prossime ore e soprattutto nella giornata di domani, 4 dicembre, con raffiche fino a 120 km/h. A dirlo è il bollettino meteo di Arpal.

Già oggi spirano sul settore centrale venti da nord, nord-est con valori attorno ai 60-70 km/h e raffiche di 100 km/h. Sul levante si prevedono solo locali rinforzi con raffiche sui 70-80 km/h. Domani invece venti in aumento su Genova e Savona dove le raffiche potranno superare i 100-120km/h. Temperature minime in calo e conseguenti condizioni di disagio per freddo sull’entroterra nelle prime ore del mattino. Dalla notte successiva parziale attenuazione dei venti che saranno ancora forti (50-60km/h) e rafficati un po’ in tutta la regione.

Al netto dei pericoli che raffiche così forti possono generare, queste condizioni meteo sono provvidenziali per il terreno della Liguria martoriato dalla pioggia perché contribuiscono ad ‘asciugare’ il suolo con tassi di umidità piuttosto bassi (ne abbiamo parlato in quest’intervista).

Entra in vigore quindi per domani (4 novembre) l’ordinanza del Comune di Genova che dispone automaticamente: