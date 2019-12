Mercato del Carmine, il 16 dicembre la riapertura con la nuova gestione

Genova. Appuntamento lunedì 16 dicembre alle 12. Tutto pronto per il nuovo corso del Mercato del Carmine, lo spazio in vetro e ferro dell’ex mercato comunale a due passi dal centro storico, in una delle piazze più caratteristiche di Genova.

Chiuso un anno fa, il Comune e il precedente consorzio di gestione (tecnicamente ancora in carica) si sono accordati per assegnare il mercato alla società Porca Vacca.

Nonostante la bellezza e la potenzialità della location questa realtà ha sempre faticato a reggere economicamente, sia per i costi di gestione sia perché si trova in una zona non del tutto nota o di passaggio per i turisti. Un altro problema è stato rappresentato dalla difficile convivenza tra i residenti del quartiere e l’attività commerciale, soprattutto nel caso di eventi organizzati in orari serali.

La “nuova gestione” prevede quattro food corner e un bar. Nella struttura saranno impiegate circa 20 persone. Pizza, vineria con cibo, pasta fresca e naturalmente carne, dagli hamburger alle grigliate, specialità di Porca Vacca.