Maxi furto in un negozio di ottica a Sestri ponente: tre denunciati

Genova. I poliziotti del commissariato Sestri hanno identificato e denunciato per furto in concorso tre italiani residenti in provincia di Milano, un uomo di 34 anni, la compagna di 30 anni e la madre di 62 anni, tutti pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, già indagati dai poliziotti del Commissariato di Chiavari per aver commesso altri furti ai danni di esercenti del levante genovese.

Il modus operandi era sempre il solito: una volta entrati nel negozio, uno aveva il compito di distrarre l’esercente mentre gli altri due prelevavano dagli scaffali gli articoli più costosi. Con la stessa tecnica hanno ripulito lo scorso 29 ottobre un negozio di ottica di Sestri Ponente, portando via numerosi occhiali griffati per un valore commerciale di 2.200 euro.

Gli agenti, grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza e alla tradizionale attività investigativa, sono riusciti a risalire all’identità dei tre ladri a cui potrebbero essere contestati altri furti rimasti fino ad ora impuniti.