Masone, auto in fiamme al casello della A26. Disagi per il traffico ma nessun ferito

Genova. Un auto a preso fuoco questa mattina nei pressi del casello di Masone, sulla A26, poco prima di entrare sul tracciato autostradale.

Il conducente, il collega Michele Varì di Telenord, fortunatamente non ha subito conseguenze: durante la marcia si è accorto del fumo ed è riuscito ad abbandonare l’abitacolo senza problemi.

Qualche problema per la circolazione: sul posto i Vigili del Fuoco che stanno mettendo in sicurezza la zona, mentre l’ingresso al casello di Masone in direzione Ovada è al momento non percorribile.